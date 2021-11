Un finanziamento italo-svizzero per un progetto che unisce cultura, scienza e turismo. A Sormano al via i lavori per il nuovo Osservatorio-Planetario che sarà realizzato in un anno. Sabato 6 novembre alla Colma è in programma una simbolica cerimonia di posa della prima pietra.

A simboleggiare la vocazione dell’opera verrà inserita nelle fondamenta della costruzione una scatola in plexiglass, appositamente predisposta, contenente una roccia scavata sul posto e due meteoriti, due elementi, insieme, che i bambini della Scuola elementare di Sormano hanno battezzato Colmerete, da Colma e meteorite “in un ideale connubio – si legge nel comunicato diffuso dal Comune – tra la nostra terra e il cielo al quale sarà rivolta l’attività della struttura”.

L’opera finanziata nell’ambito del programma Interreg Italia-Svizzera, vede 11 partner del progetto, tra cui università e associazioni tra questi il Gruppo Astrofili Brianza e il Gruppo Amici del Cielo.

Il progetto prevede un investimento di 1,7 milioni di euro per la parte italiana e 174mila franchi per la parte svizzera. Sarà uno dei pochi centri in Italia e in Lombardia, ad avere osservatorio astronomico e planetario nello stesso luogo e quindi a poter offrire una doppia esperienza.

“Le ricadute positive riguardano non solo Sormano, ma tutto il Triangolo Lariano e l’intera provincia di Como” si legge ancora nella nota dell’amministrazione.

Il nuovo osservatorio sorgerà al centro dei due rami del Lago di Como. Facile raggiungerlo dalla Lombardia e dalla Svizzera. Inoltre è posto sul sentiero escursionistico, molto frequentato, della dorsale da Brunate a Bellagio.