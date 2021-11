Vaccino antinfluenzale, chiamata diretta per i minori a rischio per patologia che saranno contattati da ASST Lariana per fissare l’appuntamento per l’iniezione. Già da ieri pomeriggio ASST Lariana ha iniziato a chiamare i famigliari dei bambini più fragili; “Come da indicazioni regionali – osserva la dottoressa Raffaella Ferrari, direttore socio sanitario di Asst Lariana – da domani 4 novembre si aprono le prenotazioni sul portale regionale per i soggetti ad alto rischio per patologia di tutte le età e per le donne in stato di gravidanza. Per quanto riguarda i minori, abbiamo ritenuto di procedere con un contatto diretto in modo da programmare gli appuntamenti in Centri Vaccinali dedicati”. “In questo modo – spiega – in base alla residenza l’appuntamento sarà fissato nel Centro più vicino”.



Prevista una sola dose di antinfluenzale per i bambini più fragili, di età compresa tra i 6 mesi e i 9 anni, già stati sottoposti negli anni precedenti a ciclo vaccinale. Due dosi, invece, per coloro che non sono mai ricevuto il vaccino antinfluenzale, per loro è infatti ci sarà una somministrazione di richiamo a distanza di almeno quattro settimane dalla prima.



Dopo aver accordato con la ASST l’appuntamento, il giorno della vaccinazione sarà necessario portare al centro Vaccinale la tessera sanitaria del minore e l’impegnativa redatta dal pediatra che attesti che rientri nella categoria di persona ad alto rischio per patologia. Asst Lariana ricorda, infine, ai famigliari accompagnatori del minore che dovranno esibire il Green Pass.



Gli altri soggetti dovranno fare riferimento al Portale della Regione Lombardia. Attualmente, sono aperte le prenotazioni per cittadini a partire dai 65 anni di età, compresi i nati nel 1956 per i quali si prevede l’avvio delle somministrazioni a partire dall’11 novembre. Da domani, 4 novembre, al via le prenotazioni dell’antinfluenzale per i soggetti ad alto rischio per patologia di tutte le età e per le donne in gravidanza. Dal 9 novembre si apriranno invece per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, mentre dal 15 novembre per tutte le categorie previste dalla circolare ministeriali, quali forze di polizia, vigili del fuoco, donatori di sangue, veterinari e allevatori.