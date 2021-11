Il Pool Cantù 1999 torna alle gare ciclistiche della categoria Juniores nella stagione 2022, in sinergia con altre due società, Gb Junior Team e Biesse Arvedi Cycling. Grazie a questo progetto verrà realizzata una filiera che possa portare i più meritevoli fino alla categoria Elite. L’accordo è stato presentato questa mattina, a Cantù, con Antonio Meroni ed Ecclesio Terraneo a fare gli onori di casa.

Il Pool 1999 diventa così la quarta società della provincia di Como ad avere una squadra tra gli Juniores dopo Canturino 1902, Energy Albese e Vertemate.

Una partnership che è stata salutata da importanti personaggi: il “Pro” comasco Davide Ballerini, il campione olimpico Francesco Lamon, il commissario tecnico della pista Marco Villa, il consigliere regionale Angelo Orsenigo, lo storico capitano della Pallacanestro Cantù Pierluigi Marzorati e i dirigenti della Federciclismo nazionale Luciano Fusar Poli, regionale (Stefano Pedrinazzi e comasco Arif Messora.

«Non puntiamo soltanto all’attività su strada – hanno spiegato i responsabili del sodalizio – ma anche a quella in pista – Il nostro è un progetto a lungo termine che punterà a valorizzare il ciclismo giovanile della provincia di Como e far crescere i ragazzi senza pressioni».

Il nome della formazione sarà Pool Cantù 1999-Gb Junior Team e sarà affiliata, oltre che in provincia di Como, in Piemonte.