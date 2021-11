Sesto successo consecutivo per la pallacanestro Cantù che in Sicilia contro Trapani vince 72-91. Sei su 6 su 6 partite quelle disputate fino ad ora, un percorso netto che vede quindi i canturini ancora imbattuti nel Girone Verde di Serie A2.

Il primo canestro del match lo realizzano i locali. Più equilibrio nella parte finale del primo quarto, con Trapani guidata in attacco dall’americano Wiggs (16-20 al 10’). A inizio terzo quarto Cantù dimostra grande personalità. Una pressione importante di Johnson sui siciliani porta i brianzoli a trovare subito un canestro. Idem poco dopo, con Allen autore di una giocata da tre punti complessivi che costringe coach Parente a fermare immediatamente il gioco con un time out. Tegola per la S.Bernardo-Cinelandia Park, Severini è infatti costretto ad abbandonare il campo a causa di un brutto infortunio (46-68 al 30’).

Nel quarto e ultimo periodo la compagine granata si impegna molto a rendere meno ampio lo svantaggio ma Cantù non abbassa la guardia. I biancoblù avanti 83 a 57 al 36’. Nel finale le due squadre forzano poco: 72-91 il finale. Cinque i canturini in doppia cifra nei punti realizzati.

Cantù ora attesa dalla gara casalinga con Orzinuovi, in campo al PalaDesio domenica 14 novembre.