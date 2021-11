L’aggiornamento sul contagio in Lombardia registra a fronte di 97.961 tamponi effettuati, 1.073 nuovi casi Covid, il tasso di positività raggiunge l’1%, dato raddoppiato rispetto allo 0,5% di ieri. Aumentano anche i malati in reparto, sono 402, 23 in più, calano i pazienti in terapia intensiva, dove oggi si trovano 42 ricoverati, 5 in meno. 5 i decessi in regione causati dal virus, 34.210 dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 342 di cui 150 in città;

Bergamo: 70;

Brescia: 122;

Como: 72; (ieri erano 29)

Cremona: 52;

Lecco: 22;

Lodi: 35;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 107;

Pavia: 43;

Sondrio: 23;

Varese: 91.

I dati di oggi

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-5).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 97.961, totale complessivo: 18.350.475

– i nuovi casi positivi: 1.073

– in terapia intensiva: 42 (-5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 402 (+23)

– i decessi, totale complessivo: 34.210 (+5)