Maltempo nel 2020, destinati alla provincia di Como risorse per una cifra pari a 269mila 101 euro. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 4.069.000 euro per i danni subiti dal maltempo verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 in alcuni comuni di sette province lombarde: Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese.

“Lieto che lo Stato – ha detto l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni – abbia iniziato a fare la propria parte per quanto riguarda la messa a disposizione di risorse da destinare alle popolazioni colpite, anche se c’è ancora molto da fare. Da tempo ci troviamo di fronte a cambiamenti climatici che sono causa di eventi calamitosi di straordinaria intensità, difficili da prevedere; motivo in più per non farci trovare impreparati e intervenire in maniera tempestiva”.

Di questi fondi, 3.179.694,46 euro sono destinati a interventi pubblici, 494.474 euro per immediata ripresa delle attività produttive e 394.836,25 euro ai privati.

Le risorse suddivise per provincia – Bergamo 645.000 euro; Brescia 2.204.979,80 euro; Como 269.101,26 euro; Lecco 7.480 euro; Pavia 493.289,70 euro; Sondrio 21.650 euro; Varese 427.504,13 euro.