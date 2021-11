Vaccini anti Covid in Lombardia, da oggi – giovedì 11 novembre – tutti i cittadini, vaccinati da almeno sei mesi con un’unica dose di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) possono accedere al richiamo con un vaccino m-RNA.

La prenotazione deve avvenire attraverso la piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

Allo stesso tempo, possono ricevere la dose di richiamo anche i soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato in Europa. Anche per quest’ultima categoria sarà somministrato un vaccino m-RNA a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario. In tal caso, l’accesso ai Centri vaccinali è diretto senza necessità di prenotazione.

Infine per coloro che, invece, hanno superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato in Europa, così come in caso di mancato completamento dello stesso, è consentito procedere con un ciclo primario completo (2 dosi), prenotando la prima dose di vaccino m-RNA attraverso la piattaforma regionale dedicata.