Agricoltura, da regione via libera alle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all’Operazione 4.1.01 del Programma di sviluppo rurale, legata agli incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole. La dotazione finanziaria complessiva è di 70 milioni di euro.

“È questa – ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi – la misura più attesa del Psr, quella con cui alle aziende agricole vengono erogati contributi per opere, impianti, nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche. Abbiamo l’obiettivo di stimolare la competitività dell’impresa lombarda e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali”. “La novità di quest’anno – ha sottolineato – è la possibilità di finanziare anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a utilizzo aziendale, come impianti fotovoltaici e solare termico. L’agricoltura lombarda è sempre più green e attenta all’equilibrio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica dell’impresa”.

Le domande potranno essere presentate dal 19/11/2021 sino al 31/03/2022. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito: www.psr.regione.lombardia.it