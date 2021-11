L’aggiornamento quotidiano sul contagio diffuso dalla Regione registra, a fronte di 135.080 tamponi effettuati, 1.705 nuovi casi positivi al coronavirus, pari all’1,2%: dato in calo rispetto all’1,7% segnalato ieri.

Aumentano i ricoverati nelle strutture ospedaliere: 3 in più i pazienti in terapia intensiva, dove sono 56 in totale, 28 in più i malati in reparto dove sono 584 complessivamente i letti occupati per il Covid.

Nelle ultime 24 ore sono 8 i decessi causati dal virus, 34.269 dall’inizio della pandemia.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 135.080, totale complessivo: 19.214.403

– i nuovi casi positivi: 1.705

– in terapia intensiva: 56 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 584 (+28)

– i decessi, totale complessivo: 34.269 (+8)

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 615 di cui 248 a Milano città;

Bergamo: 79;

Brescia: 216;

Como: 93;

Cremona: 68;

Lecco: 14;

Lodi: 32;

Mantova: 67;

Monza e Brianza: 118;

Pavia: 73;

Sondrio: 42;

Varese: 226.