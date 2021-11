Roma è pronta a finanziare il potenziamento del trasporto pubblico indispensabile per ridurre i disagi nei mesi di chiusura della statale Regina. La disponibilità del ministero dei Trasporti è stata annunciata oggi, durante una riunione del tavolo di coordinamento sulla Tremezzina con la Regione, Anas, l’Agenzia del Trasporto pubblico, Asf e la Navigazione.

L’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi ha ribadito ad Anas e al ministero la necessità che lo Stato centrale si faccia carico dei costi del piano straordinario di mobilità. Istanza accolta dal ministero, che si è detto disponibile a recuperare le risorse che saranno necessarie.

Il Prefetto di Como, Andrea Polichetti, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, e il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra hanno chiesto formalmente di garantire la gratuità della navetta che farà da “cerniera” tra Sala Comacina e Argegno e di prevedere, per gli utenti che risiedono o lavorano a nord di Colonno, biglietti e abbonamenti scontati del 50%. La richiesta del territorio è stata accolta dal ministero dei Trasporti, che si è detto disponibile a supportare la stipula di una convezione tra Anas e gli enti interessati, e dall’assessore Terzi, che ha chiesto una quantificazione precisa dei costi in modo da arrivare in tempi stretti alla sottoscrizione dell’accordo.

Raggiunto inoltre un accordo con Villa Erba. Il centro espositivo metterà a disposizione gratuitamente i 350 posti auto del suo autosilo per far fronte alle esigenze di trasporto legate alla chiusura della Regina. Lavoratori e residenti dei comuni interessati potranno lasciare la vettura a Cernobbio e utilizzare i mezzi pubblici per superare il blocco di Colonno.