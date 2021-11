Risale il tasso di positività e raggiunge l’1,9%.

A fronte di 113.920 tamponi effettuati, sono 2.207 i nuovi positivi al Covid oggi in Lombardia. 140 nel Comasco. Il report diffuso dalla Regione ha un solo dato preceduto dal segno meno: quello dei ricoveri nei reparti ordinari dove si registra una diminuzione di 7 persone (restano ricoverati 729 pazienti), mentre in terapia intensiva si contano 5 ricoverati in più per un totale di 72 malati. 13 in più i decessi che portano il drammatico conto a 34.311 dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi suddivisi per territorio: vedono 737 nuovi positivi in provincia di Milano (301 a Milano città). Seguono Brescia con 261, Monza e Brianza con 220 e Varese con 177. 140 i contagi oggi nel Comasco, 136 nella Bergamasca, 128 a Cremona e 108 a Pavia. Sotto i cento casi solo Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.