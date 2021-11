Il bollettino dei contagi Covid diffuso oggi mostra una ulteriore crescita del numero di ricoverati nei reparti ordinari e si rialza (raggiungendo l’1.9%) il tasso di positività in Lombardia. Il report odierno parla di 2.209 nuovi casi di cui 160 nel Comasco a fronte di 115.036 tamponi complessivamente effettuati.

Negli ospedali della regione ci sono al momento 767 pazienti nei reparti (27 in più rispetto a ieri) e aumentano anche le terapie intensive (dove si trovano 81 persone, ulteriori 7 sempre rispetto a ieri). Altri 7 i decessi registrati.

I dati dei singoli territori evidenziano 782 nuovi positivi a Milano (di cui 326 in città). Seguono 286 contagi in provincia di Brescia, 241 in quella di Varese, 189 a Monza e Brianza. Come detto sono 160 i casi oggi nel Comasco e 107 nella Bergamasca. Al di sotto dei 100 le altre zone della Lombardia. I numeri più bassi a Sondrio (29) e Lodi (26).