Continuano a salire i contagi in Lombardia. Sono 2.493 i nuovi positivi al Covid in regione registrati nelle ultime 24 ore, il dato più alto a livello nazionale. Nel Comasco si registra un nuovo picco con 185 casi.



La situazione negli ospedali nelle ultime 24 ore vede aumentare i pazienti nei reparti ordinari (+15, sono in totale 789), cresce di un ricoverato il numero delle terapie intensive (totale 91). Sono altri 5 i decessi.



Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 855, Brescia 284, Varese 278, Monza e Brianza 212, Como 185, Bergamo 134, Pavia 106, Mantova 120, Cremona 51, Lecco 55, Lodi 53, Sondrio 72.