Lunedì 29 novembre 2021, ore 9.30. Una data e un orario che difficilmente la provincia di Como e in particolare i comuni affacciati sulla sponda occidentale del ramo comasco del Lario potranno dimenticare.

Partiranno domani i lavori per la costruzione della variante della Tremezzina con la contestuale chiusura per quattro mesi della strada statale 340 “Regina” a Colonno. Il maxi intervento proseguirà – in questa prima fase – 24 ore su 24 fino alle ore 17 del 29 marzo (altra data e altro orario da tenere ben presente), quando la strada verrà riaperta a doppio senso di circolazione per agevolare i flussi di traffico, in concomitanza con l’inizio della stagione turistica.

Da tempo è operativo il tavolo coordinato da Prefettura e Provincia di Como che coinvolge i Comuni direttamente ed indirettamente interessati, la Regione Lombardia, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e Anas per mitigare i disagi dovuti alla chiusura. Per bypassare lo stop al traffico di Colonno sono stati individuati 3 percorsi alternativi e agevolazioni economiche per la viabilità sostitutiva.

Tempi, costi e obiettivi

La variante alla Tremezzina è una maxi opera di cui si discute da decenni sul territorio. Poco meno di 10 chilometri di infrastruttura (la gran parte in galleria), oltre 360milioni di euro, (369 per la precisione) secondo le previsioni. Permetterà di alleggerire il traffico dalla congestionata Statale Regina, oggi soffocata – soprattutto in alcuni punti – dalle auto in coda. L’obiettivo della nuova strada è migliorare il livello di servizio e la sicurezza complessiva dei collegamenti tra Como e Menaggio.

La variante permetterà inoltre un risparmio nei tempi di percorrenza, una maggiore sicurezza per gli utenti, e, in prospettiva, un indotto economico locale attraverso il turismo e permetterà un collegamento più agevole e rapido con la Svizzera, con la Valtellina e con la Val Chiavenna. La stessa Anas la definisce un’opera di rilevanza primaria.

Anas e l’agenzia del TPL hanno attivato una convenzione a sostegno dell’attuazione del piano della mobilità integrativa che rende possibile l’applicazione della scontistica del 50% sugli abbonamenti mensili di trasporto pubblico per le tratte che originano o hanno destinazione a Nord di Colonno. Sarà inoltre disponibile un mezzo acquatico speciale per i trasporti di emergenza sanitaria.

Durante le lavorazioni sarà attiva la pagina www.stradeanas.it/Tremezzina e il numero verde 800.841148 per aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulla viabilità.

I percorsi alternativi:

Per quanto riguarda i percorsi alternativi sull’asse Tremezzina Como sono stati così individuati: