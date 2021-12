Sono 344 i nuovi casi positivi nelle ultime 72 ore al Coronavirus in Canton Ticino. Lo rende noto il bollettino dell’Ufficio del medico cantonale questa mattina. Numeri in linea con quelli registrati nell’ultima settimana: venerdì scorso i nuovi casi nell’arco di 24 ore ammontavano a 148, il picco mercoledì scorso quando veniva registrato un picco di 157. Un quadro in peggioramento con due decessi (totale da inizio pandemia 1.012) registrati e un aumento dei pazienti ricoverati a causa della COVID-19 salito a 70 (+4 rispetto a venerdì), di cui 7 in terapia intensiva. Fatica a salire invece la percentuale di persone sottoposte a ciclo vaccinale completo, 68.9%.