Studenti in visita all’impianto di potabilizzazione del Baradello. Una meta scelta, per le Giornate FAI per le scuole, dalla delegazione di Como.

Il sistema, all’avanguardia e a impatto urbanistico zero, gestito da Lereti – società di distribuzione del gruppo Acsm Agam – è stato oggetto della visita didattica da parte degli alunni della 2C della scuola secondaria di primo grado Leopardi di Como, avvenuta qualche giorno fa. In questa occasione, grazie alle indicazioni date dai tecnici, gli studenti hanno potuto raccogliere informazioni utili per il progetto studio a cui stanno lavorando dal titolo “Acqua elevata alla terza”.

“È fondamentale il rapporto con le scuole – ha sottolineato Pierpaolo Torelli, amministratore delegato de Lereti, – per promuovere le attività di sensibilizzazione sulla tutela delle risorse naturali in cui siamo fortemente impegnati”.