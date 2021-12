Due tentativi di furto a distanza di poche ore l’uno dall’altro ieri all’Esselunga di via Carloni. In entrambi i casi, i ladri hanno utilizzato lo stesso stratagemma, utilizzando la cassa automatica. Entrambi però sono stati scoperti e denunciati dagli agenti delle volanti della polizia di Stato. Alle 10.30, un marocchino di 39 anni regolare in Italia si è avvicinato alla cassa automatica e ha pagato un paio di prodotti per un totale di pochi euro. In realtà aveva nascosto merce, soprattutto articoli elettronici, per oltre 140 euro.

Poco dopo, un libico di 33 anni, irregolare, senza neppure pagare ha provato a uscire con 80 euro di articoli elettronici. Scoperti dagli addetti alla sorveglianza, che hanno chiamato la polizia, entrambi sono stati denunciati per tentato furto.