Un giovane di 19 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Olgiate Comasco per uccisione di animali. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, ieri sera, a Faloppio, il giovane, ospite di conoscenti, avrebbe ucciso il cane meticcio che vive nell’abitazione della famiglia con cui stava trascorrendo la serata. Il 19enne, che non avrebbe chiarito le cause del gesto, avrebbe strangolato il cane e poi, dopo averlo ucciso, lo avrebbe seppellito in un terreno vicino all’abitazione. Alcuni passanti hanno notato quello che stava accadendo e hanno chiamato il 112. I carabinieri hanno trovato il 19enne in stato confusionale.

L’animale è stato recuperato e consegnato al servizio veterinario dell’Ats Insubria per ulteriori accertamenti.