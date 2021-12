Alessandro Gabrielloni al Como fino a giugno del 2023. E’ l’annuncio che arriva dalla società sportiva

Arrivato a Como nel gennaio del 2018, con la maglia bianco-blu ha collezionato oltre 100 presenze, segnando 47 gol e risultando uno degli uomini decisivi per le due promozioni del Como, prima in Serie C e successivamente in Serie B.

“La Professionalità, l’impegno costante e la voglia di mettersi al servizio della squadra, oltre all’innata ambizione – si legge nel comunicato diffuso dalla società di calcio – sono le doti di Alessandro che il Club ha potuto apprezzare in queste 5 stagioni e che caratterizzeranno anche il suo prossimo futuro con la maglia del Como.