E’ stato pubblicato nella sezione Avvisi dell’albo pretorio il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle attività sportive per l’anno 2021, rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche con sede a Como.

Con l’erogazione di contributi economici, “l’assessorato allo Sport sostiene le iniziative senza scopo di lucro in linea con le finalità istituzionali del Comune e con gli obiettivi specifici del settore – si legge nella nota inviata dall’ufficio stampa del Comune – I contributi possono essere concessi per attività organizzate nell’ambito della scuola e del lavoro a favore di portatori di handicap, per l’avviamento allo sport dei giovani, per il coinvolgimento in attività sportive e ricreative, per realizzare manifestazioni sportive di rilevanza anche per il settore turistico e capaci di coinvolgere una pluralità di categorie”.

La domanda va presentata secondo le modalità indicate nel bando entro le ore 12 dell’11 dicembre 2021.