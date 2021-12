Villa Carlotta dà appuntamento per gli ultimi due webinar online dell’anno. Sabato 4 dicembre, alle 15, con il ciclo “Sabati Napoleonici”, per celebrare i duecento anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, si svolgerà l’ultimo episodio dei quattro incontri online. In questa tappa verrà ripercorsa la storia di alcune celebri opere trafugate da Napoleone, noto per essere uno dei più famelici collezionisti.

Lunedì 6 dicembre alle 17 i doni di madre natura protagonisti di “Tutti Frutti”, il quinto incontro online del ciclo “NaturArte” dedicato ai bambini. Il costo del laboratorio è di 10 euro e in seguito all’iscrizione, a ciascun genitore o adulto di riferimento verrà fornita una lista con i materiali (di facile reperimento ed economici) da acquistare. I materiali verranno utilizzati durante il webinar insieme all’educatrice che dall’altra parte dello schermo guiderà i bambini alla scoperta dei frutti della terra.