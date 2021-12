Edizione natalizia per il Lake Como Wine Festival. Torna a Como l’evento dedicato al mondo del vino dal 3 al 5 dicembre, patrocinato dal Comune di Como e organizzato da Claudio Bizzozero in collaborazione con Confesercenti Como, numerosi enti, associazioni e sponsor.

Una tre giorni durante la quale sarà possibile degustare i vini delle 67 cantine provenienti da tutta Italia, abbinate a 22 produttori agricoli, ospitati da 33 attività commerciali, tra bar, ristoranti e negozi, del centro storico.

Per partecipare è necessario recarsi a uno dei tre info point presenti in città (in piazza Verdi, piazza San Fedele e piazza Mazzini) e acquistare il bicchiere da degustazione (al costo di 2 euro), il ticket wine che dà diritto alla degustazione dei vini offerti da una singola cantina (al costo di 3 euro), e il ticket food (al costo di 4 euro). Per orientarsi tra le numerose cantine ai partecipanti verrà consegnata l’apposita mappa cartacea.

Nel corso del festival non mancheranno gli eventi speciali, a cominciare dalla presentazione del Master in Enocomunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presentato domenica 5 dicembre alle 11 al bar San Fedele; sabato 4 dicembre alle 16, da Visini protagonista il liquore del lago di Como, mentre domenica 5 dicembre allo 16, al Ristorante In Teatro, lo spritz del lago di Como.

Per maggiori informazioni: www.lakecomowinefestival.it