Al Forum di Biella, impianto da oltre 5mila posti, si affrontano la prima e l’ultima della classe del Girone Verde di Serie A2: domenica alle ore 18:00 spazio al match tra la capolista Cantù e i padroni di casa della Edinol, guidati in panchina da coach Andrea Zanchi. La gara, valida per la decima giornata di stagione regolare, vedrà impegnate due squadre con ambizioni e obiettivi totalmente differenti: Biella, ancora a secco di vittorie, tenterà il tutto per tutto per provare a sbloccarsi; la S.Bernardo-Cinelandia Park, invece, galvanizzata dal successo casalingo contro Udine, andrà a caccia della sua nona vittoria in campionato, con il chiaro intento di consolidare la testa della classifica e di allungare sull’inseguitrice Torino.