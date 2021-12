Dal 4 gennaio 2022 al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e primarie per l’anno scolastico 2022-2023.

Le famiglie interessate – dal 4 gennaio al 31 marzo – potranno presentare le domande per l’iscrizione ai servizi comunali di refezione scolastica e di post scuola per l’anno scolastico 2022-2023.

L’ iscrizione al servizio di refezione scolastica dovrà essere effettuata, se di interesse:

per gli alunni che passano dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria

per gli alunni che, pur già iscritti alla scuola primaria, non sono iscritti al servizio refezione scolastica

per gli alunni che iniziano il percorso scolastico (infanzia o primaria) o proseguono il percorso in una scuola nuova (infanzia o primaria)

L’iscrizione al servizio di post scuola, offerto dal Comune solo per le scuole primarie non a tempo pieno, dovrà essere espressamente effettuata per l’anno scolastico 2022-2023 da tutti gli utenti interessati e dovrà comunque essere rinnovata anche dalle famiglie che già fruiscono del servizio nel corrente anno scolastico.

Le iscrizioni ai servizi di refezione scolastica e di post scuola dovranno avvenire esclusivamente tramite portale al seguente indirizzo: https://como.ecivis.it/. Il portale permetterà le iscrizioni a decorrere dal giorno 4 gennaio 2022.

Entro la metà di dicembre verrà precisata la procedura di iscrizione sul sito del Comune e verranno fornite dettagliate spiegazioni alle direzioni didattiche e alle scuole.

L’ufficio Refezione scolastica rimane a disposizione tutte le mattine dal lunedì al venerdì chiamando lo 031 265560