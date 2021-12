Tam tam sui social per rintracciare la piccola autrice di un disegno trovato domenica mattina ai giardini pubblici di via Vittorio Emanuele a Como. Nicola Magrino, operatore ecologico, era in servizio proprio nell’area giochi della città murata quando ha notato un foglio abbandonato su un muretto poco distante dall’ingresso del parco. Non un foglio qualsiasi, bensì di un colorato disegno dimenticato da Vittoria, così come si è firmata in stampatello la giovane artista. Sul retro poi una dedica scritta in giallo “ti voglio bene nonno Davide”.





Con quel disegno tra le mani e con l’animo pieno di commozione, Magrino si è sentito in dovere di postare un messaggio sulla pagina Facebook “Sei di Como se” per ritrovare la piccola, restituirle il disegno e permetterle quindi recapitarlo al nonno. Una causa presa a cuore anche dai membri del gruppo che si sono mossi per aiutare la ricerca che – purtroppo per ora – non ha portato a risultati. “Il disegno si trova a casa mia – riferisce Magrino – se uno dei genitori mi vuole contattare lo faccia pure tramite Facebook”.