Scatta l’allerta neve anche oltre confine. E la polizia cantonale lancia lo stato di emergenza a partire dalle 6 fino alle 18 di domani, 8 dicembre. Lo rende noto con un comunicato ufficiale in cui invita gli automobilisti a circolare con pneumatici invernali o catene da neve a bordo e a verificare le condizioni delle strade prima di mettersi alla guida, consultando, ad esempio, la pagina Twitter della polizia.

MeteoSvizzera segnala sul suo sito che in Ticino l’allerta neve è di livello 3 e che la fase più intensa dell’evento riguarderà soprattutto la parte centrale della giornata, dalle 9 alle 15. Un quadro meteorologico preannunciato dunque che potrebbe peggiorare, creando disagi al traffico e agli automobilisti anche a causa “della presenza di veicoli non equipaggiati o dalla forte densità di traffico che renderebbero difficoltoso lo sgombero della neve” – si legge nella nota diffusa dalla polizia cantonale. “Se le condizioni lo dovessero richiedere, ci saranno dei posti di blocco per verificare che le auto siano attrezzate, già a partire dal confine e sui tratti con forte pendenza. Il traffico pesante verrà fermato nelle apposite aree di sosta e alla dogana”. La polizia infine raccomanda di limitare gli spostamenti e di mettersi al volante solo in caso di necessità