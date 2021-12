Dopo lo stop a poche ore dalla partenza lo scorso inverno, l’avvio della stagione 2021/2022, che come da tradizione coincide con il ponte di Sant’Ambrogio, nei primi 4 giorni giorni ha registrato risultati migliori del 2019, come sottolinea Massimo Fossati, presidente dell’ Associazione Nazionale Esercenti Funiviari della Lombardia, con 17.000 accessi ai Piani di Bobbio. I primi fiocchi, l’innevamento artificiale e le basse temperature hanno permesso di aprire la quasi totalità delle piste, e domani sono attesi almeno 30 cm di neve. Come previsto dai protocolli anti Covid, il green pass è obbligatorio per accedere agli impianti di risalita con capienza all’80% per funivie, cabinovie e seggiovie con il cupolino.