Oltre venti storie d’impresa selezionate e raccolte con l’obiettivo di dare risalto a chi, ogni giorno, alzando la saracinesca di un negozio, aprendo il portone di uno stabilimento, o varcando la soglia di un ufficio sceglie di portare avanti il proprio sogno e la propria missione lavorativa. Impegno e dedizione, sacrificio, soddisfazioni e strette di mano s’intrecciano nei diciannove capitoli che danno forma a “Facciamo l’impresa”, il libro scritto da Giovanni Cavadini -commercialista classe 1965, titolare di uno studio a Erba-, insieme al giornalista Giulio Masperi.

Racconti per tramandare consigli e insegnamenti alle nuove generazioni

«Ho pensato di realizzare questo libro perché la parola scritta sulla carta, e le immagini che abbiamo scattato di recente, incontrando alcuni dei miei clienti, potessero da un lato ritornare a un passato da non dimenticare, dall’altro riuscissero a raccontarvi il mio presente» si legge nella Prefazione a firma del ragioniere commercialista. «La mia speranza è che leggendo queste storie nuove generazioni di imprenditori possano cogliere degli insegnamenti, “rubare” un consiglio prezioso, immedesimarsi nelle tante donne e negli uomini che in passato hanno saputo dimostrare come il binomio fatica e lavoro porti sempre a risultati positivi».

Il libro -non in vendita- è un omaggio al territorio

Terminato nel settembre 2021, “Facciamo l’impresa – Dal sogno alla realtà: storia d’industria e libere professioni raccolte dal Ragionier Cavadini” è un volume stampato fuori commercio, una pubblicazione non in vendita nelle librerie, da intendersi come un omaggio che lo Studio (studiocadi.it) porge ai propri clienti, ai collaboratori esterni, ma anche un omaggio che nelle intenzioni si vuole offrire alla cittadinanza erbese e a chi vive nel territorio dell’alta Brianza, del Comasco e del Lecchese (in quest’area sono attinte le storie d’imprenditoria raccontate, con interviste e fotografie inedite) sotto forma di una raccolta di parole scritte che lasci una traccia indelebile.