L’inaugurazione potrebbe essere proprio la notte di san Silvestro. In attesa di annunci ufficiali, la certezza è la conferma dell’obiettivo: “Vogliamo riaprire il Casinò di Campione d’Italia entro la fine dell’anno”, conferma Marco Ambrosini, amministratore della società che gestisce la casa da gioco. Un’indicazione confermata anche dal sindaco dell’enclave Roberto Canesi.

Il Casinò di Campione d’Italia è chiuso dal mese di luglio del 2018 dopo una sentenza di fallimento poi annullata per un vizio di forma. La sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale di lavoro, un mese fa, è stato il primo passo concreto verso la riapertura. In questi giorni sono in fase di completamento i colloqui per l’assunzione di 174 dipendenti.

“Entro la settimana prossima sarà attuato il piano di assunzioni e l’obiettivo resta riaprire entro il 31 dicembre – ribadisce Ambrosini – E’ ancora prematuro indicare la data certa, lo faremo appena possibile”.

“L’obiettivo sarà raggiunto, sono ottimista – dice anche il primo cittadino di Campione d’Italia – Il bando per le assunzioni ormai è in fase di completamento, si tratta di terminare i colloqui, stilare la graduatoria e avviare la firma dei contratti, probabilmente dalla prossima settimana”. “La data di riapertura sarà ufficializzata dalla società di gestione – aggiunge Roberto Canesi – Un’ipotesi è quella di un avvio, diciamo di rodaggio nei giorni precedenti la fine dell’anno per poi arrivare entro il 31 all’inaugurazione”.

Confermano i segnali di ottimismo anche i rappresentanti sindacali, che il mese scorso hanno sottoscritto il contratto di lavoro e ora attendono il completamento del bando per le assunzioni.