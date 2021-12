Como – Reggina, sono in vendita i biglietti per la partita in programma per sabato 18 dicembre alle 14 allo stadio Sinigaglia di Como. Acquistabili fino alle 14 di sabato 18 dicembre, esclusivamente sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket.

Si ricorda che per accedere all’impianto verrà richiesto il super green-pass e che non sarà più valido presentare il tampone negativo.

Per maggiori informazioni: https://comofootball.com/como-reggina-biglietti-in-vendita-da-oggi/