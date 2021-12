Violenta lite attorno alle 18 di oggi a Magreglio. Un uomo di 43 anni residente nella zona, probabilmente ubriaco, camminando con il figlio piccolo avrebbe litigato – per cause in corso di accertamento – con una famiglia di albanesi a bordo di un’automobile. Gli occupanti, una coppia con un bambino, stavano scendendo in quel momento dalla vettura e sarebbe nata una colluttazione. Il 43enne avrebbe maneggiato un coltello da montagna e i due proprietari dell’auto, nel tentativo di prendere l’arma, avrebbero riportato lesioni, fortunatamente lievi, alle mani.

Nella colluttazione il 43enne sarebbe caduto battendo la testa. Le sue condizioni, apparse inizialmente gravi, non desterebbero preoccupazioni. Sono intervenuti i carabinieri, che dovranno chiarire i dettagli dell’accaduto e valutare eventuali provvedimenti. Le due persone di nazionalità albanese dovranno rispondere di lesioni aggravate.