Mio Fratello Odv Onlus presenta Rock’N’Fra, l’evento che mette la musica a servizio della beneficenza. La serata è pensata per far conoscere e sostenere il progetto di housing sociale di Mio Fratello Odv Onlus, associazione di volontari nata nel 2020 per volere della famiglia e degli amici di Francesco Martusciello, con lo scopo di onorare la sua memoria offrendo un aiuto ai pazienti oncologici lungo la strada tortuosa della malattia.

L’appuntamento è al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, domani alle 21:00. Tra gli ospiti attesi: Rezophonic & FRIENDS, mentre apriranno il concerto Deneb, Piqued Jacks, Chrysarmonia e Sunset Avenue. La serata sarà presentata da Vera Spadini e si concluderà poi con un djset.

“Ritrovarsi insieme per “Rock ‘N’ Fra”, nel tempio, per eccellenza, della musica rock- fanno sapere dall’associazione-sarà l’occasione per festeggiare, divertirsi e per ricordare e raccogliere fondi in favore delle persone che attualmente stanno combattendo contro la malattia e nello specifico per coloro che hanno deciso di farsi assistere in strutture sanitarie poste in regioni differenti da quelle di residenza.



Con il progetto “Casa Francesco”- fa sapere l’associazione- nato proprio allo scopo di fronteggiare i numerosi problemi legati alla mobilità sanitaria, “Mio Fratello Odv”,si pone come obiettivo quello di favorire il welfare abitativo e rispondere tempestivamente alle incessanti domande di ricettività temporanea sul territorio. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’Asst Brianza e Asst Monza, prevede l’acquisto di un appartamento da destinare interamente a housing sociale per persone fragili. È stata già individuata una struttura ad Arcore, di cui è attivo un progetto, che prevede tre unità abitative, spaziose e indipendenti. L’housing sociale del progetto “Casa Francesco”, da un anno, ha messo a disposizione con successo un appartamento in locazione, completo di ogni servizio, capace di agevolare l’accoglienza del malato e degli accompagnatori. Da questa prima esperienza è nata l’idea di ampliare l’offerta al fine di poter accontentare le numerosissime richieste giunte all’associazione.