Questa mattina a Fecchio, una delegazione di Pallacanestro Cantù ha fatto visita alla struttura di Cascina Cristina e allo staff di Abilitiamo Autismo Onlus per vedere da vicino un progetto che, ormai da diversi anni, sta molto a cuore al sodalizio biancoblù. Il club canturino, che stamani era presente con il capitano Luigi Sergio e i dirigenti Angelo Passeri, Luca Rossini e Diego Fumagalli, ha deciso, sotto le feste, di sostenere ancora una volta la causa, con una donazione. Per l’occasione, domani sera alla cena di Natale con gli sponsor, Pallacanestro Cantù consegnerà a tutti i presenti dei panettoni targati Abilitiamo.

IL PROGETTO

Il progetto Cascina Cristina è la risposta di Abilitiamo al bisogno di strutture adatte a ospitare giovani adulti con autismo. Nel territorio dell’Insubria e della Brianza, nello specifico. Vista l’assenza di strutture adatte a ospitare giovani adulti con autismo nel territorio canturino e nelle aree circostanti, Cascina Cristina diventerà un modello pilota e uno stimolo per altri enti per la realizzazione di strutture similari, rispondendo così al forte bisogno del territorio e delle famiglie che vi appartengono. La struttura è attualmente in fase di realizzazione e grazie al lavoro di architetti, imprese e altri professionisti sarà presto inaugurata.