Un uomo, probabilmente uno straniero al momento non ancora identificato, è ricoverato in rianimazione al Sant’Anna in prognosi riservata dopo una caduta dalla parete che costeggia la stazione di Como San Giovanni. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto oggi attorno a mezzogiorno. L’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di diversi metri. Inizialmente sembrava che fosse caduto dalla via sopra la stazione, ma un’altra ipotesi è che in realtà l’uomo stesse cercando di allontanarsi dallo scalo, forse dopo essere sceso da un treno, e che sia caduto prima di raggiungere la cima della parete e passare in via santa Marta.

Le condizioni dell’uomo sono purtroppo molto gravi. E’ stato soccorso e trasportato al Sant’Anna. Accertamenti della polizia e degli agenti della Polfer per chiarire quanto accaduto.