L’aggiornamento odierno sul contagio diffuso dalla Regione registra, a fronte di 162.728 tamponi effettuati, 5.304 nuovi casi Covid in Lombardia, pari al 3,2%. Nelle ultime 24 ore sono 20 i decessi causati dal coronavirus.

Nelle strutture ospedaliere aumentano di uno i ricoverati in terapia intensiva dove sono 146 i malati complessivi, mentre calano di quattro i pazienti in reparto, dove sono 1.185 i ricoverati totali.

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 2.016 di cui 811 a Milano città;

Bergamo: 321;

Brescia: 533;

Como: 331;

Cremona: 168;

Lecco: 119;

Lodi: 131;

Mantova: 185;

Monza e Brianza: 391;

Pavia: 244;

Sondrio: 84;

Varese: 516.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 162.728, totale complessivo: 22.461.656

– i nuovi casi positivi: 5.304

– in terapia intensiva: 146 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.185 (-4)

– i decessi, totale complessivo: 34.668 (+20)