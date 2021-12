Tensione alla Sisme di Olgiate Comasco –azienda nel campo dei motori elettrici-, le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione permanente con relativo blocco degli straordinari e delle flessibilità e disponibilità e indetto 8 ore di sciopero nella giornata di mercoledì 22 dicembre con presidi ai cancelli nel rispetto delle norme anti Covid.

La decisione comunicata dopo l’incontro di oggi tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale di Sisme spa in Confindustria di Como, programmato –scrivono i sindacati- “per avere risposte certe dall’azienda in merito a situazioni da tempo cristallizzate e fonte di malessere e disagio tra le maestranze”.

Risposte che non sono arrivate: “E’ inaccettabile e un chiaro segnale che non ci fosse nessuno della proprietà a confrontarsi con Fim-Fiom-Uilm e Rsu. In un mercato in piena espansione come quello di Sisme spa è preoccupante vedere un azienda che non investe sul futuro, nell’ultimo anno abbiamo visto uscite di indiretti con alta professionalità a cui l’azienda non ha adoperato azioni organizzative che possano dare un futuro alla stessa”.

I sindacati sottolineano anche come nel 2021 –nonostante il carico di lavoro e le prospettive di crescita- hanno rassegnato le dimissioni 20 dipendenti e manager dell’azienda.