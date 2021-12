La Lombardia supera quota 6mila positivi in 24 ore. La regione ha registrato nell’ultimo bollettino 6.119 nuovi casi, a fronte di 149.675 test processati, con un tasso di positività che arriva al 4%. Sono state 24 le vittime, due in meno rispetto a ieri.

La situazione degli ospedali. Nelle terapie intensive sono 154 i degenti, con una crescita di 7 rispetto a ieri. Nei reparti ordinari i malati ricoverati per il Covid sono 1.223, con un aumento di 30 pazienti rispetto a ieri.

In provincia di Como sono stati registrati 299 nuovi contagi.