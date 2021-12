Una forte scossa di terremoto è stata avvertita distintamente questa mattina in gran parte della Lombardia.

Secondo i primi dati elaborati da Ignv, l’istituto nazionale di geofisica, il sisma è stato sentito intorno alle 11.35 e avrebbe come epicentro la zona della provincia di Bergamo, precisamente Bonate Sotto.

La scossa, stando alle prime stime, ha avuto una magnitudo di 4.4 e una profondità di 25 chilometri. Al momento non si segnalano danni.

Il terremoto è stato avvertito anche a Como e provincia come in gran parte della Lombardia e nel Canton Ticino. Segnalazioni arrivano da tutto il territorio lariano, dalla Valle Intelvi, alla Brianza, oltre che in città e nel Lecchese.

Al movimento tellurico delle 11.35 ne è seguito un altro, alle 11.57, sempre in provincia di Bergamo, con epicentro a Osio Sotto, che si trova a pochi chilometri da Bonate. Questa seconda scossa ha avuto una magnitudo di 2,2.

Scuole evacuate nel Comasco

Varie scuole della provincia di Como sono state evacuate dopo la scossa di terremoto di questa mattina. Non sono segnalati danni, ma alcuni istituti superiori, hanno preferito rimandare a casa gli studenti, sia nel capoluogo sia a Erba e a Cantù.