Una donna di 41 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto poco prima delle 9 a Valbrona. Per cause ancora da chiarire, mentre percorreva via Roma alla guida della sua auto, la donna ha perso il controllo della macchina, è uscita di strada ed è andata a sbattere contro una cabina dell’energia elettrica. La donna è rimasta incastrata nell’abitacolo e per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canzo e Erba con due squadre.

La 41enne è stata poi affidata alle cure degli operatori del 118 e trasportata all’ospedale di Lecco. A Valbrona sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Enel per verificare eventuali problemi alla cabina elettrica.