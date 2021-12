Secondo impegno casalingo consecutivo per la pallacanestro Cantù che domani sera sul parquet del PalaBandoDesio affronta l’Urania Milano. I biancoblù sono pronti a rifarsi dopo la bruciante sconfitta interna contro Piacenza del turno precedente. Per l’occasione, la compagine allenata da coach Marco Sodini giocherà per la prima volta in questo campionato, Girone Verde di Serie A2, una partita infrasettimanale

“Nelle ultime settimane abbiamo subito un rallentamento rispetto al nostro processo di crescita – ha spiegato coach Marco Sodini – Abbiamo ancora un primato da difendere e un obiettivo, la qualificazione alla Coppa Italia, da centrare. Occorrerà, pertanto, incanalare tutta la nostra attenzione al fine di limare i difetti che, nell’ultimo periodo, non ci hanno permesso di essere performanti come avremmo voluto”.

Poi il coach conclude: “Dobbiamo essere soprattutto consistenti, limitando il più possibile le nostre pause, nel corso di una partita. Vogliamo, inoltre, riprendere il feeling con la vittoria che, in questa stagione, abbiamo avuto così tante volte”.

Appuntamento a Desio martedì 21 dicembre alle 20:45.