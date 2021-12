Palaghiaccio di Casate, arriva l’ufficialità: domani pomeriggio inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della struttura. Sono arrivate, infatti, le certificazioni mancanti per poter partire con l’intervento. Nei giorni scorsi a rassicurare sui tempi dei lavori è stato Angelo Pozzoni, direttore di Como Servizi Urbani che ha fatto sapere che entro il 15 gennaio termineremo gli interventi previsti al Palaghiaccio.

Si tratta di interventi per il consolidamento della trave della copertura. Si tratta di lavori che permetteranno di riaprire in sicurezza il palaghiaccio per consentire alle società sportive di tornare ad allenarsi. A novembre scorso la chiusura della struttura.