Un fondo per l’istituzione del Museo nazionale dell’astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como.

Una dotazione di un milione di euro per il 2022.



Fra le micromisure attese in manovra c’è anche questa, prevista da un emendamento della Lega approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Emendamento che prevede la realizzazione e l’adattamento della sede del museo a Palazzo Terragni, la ex Casa del Fascio, opera dell’architetto razionalista Giuseppe Terragni.

La misura prevede poi 200mila euro per il 2022 per “la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima guerra mondiale” a Erba.



Un’altra spesa da 400mila euro è autorizzata per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani, sempre ad Erba, presso la quale con altri 400mila euro verrà realizzato il Museo interattivo della scenografia, con opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio.