I militari dell’Esercito Italiano, hanno partecipato ieri sera ad una manifestazione organizzata a Como in Piazza del Duomo, dalla Prefettura in occasione delle festività natalizie, per un saluto e uno scambio di auguri con la cittadinanza e le autorità locali, da parte degli Operatori delle Forze di Polizia Statali e locali, delle Forze Armate (Comandante del Complesso Minore Delta 2 e del Plotone operante a Como per l’operazione Strade Sicure) nonché delle componenti tecniche, sanitarie e di protezione civile.

Alla presenza del Sindaco, del Prefetto, del Questore, del Comandante Provinciale Carabinieri e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza della città di Como la cerimonia ha visto partecipare numerosi cittadini.

La cerimonia si è conclusa con l’accensione di tutte le sirene delle auto presenti e con l’intervento delle autorità per ringraziare le rappresentanze le forze che lavorano sul territorio.