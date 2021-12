Record di nuovi casi e tasso di positività ancora in aumento in Lombardia. Sono più di 16mila i contagi accertati in sole 24 ore, mentre l’unico dato positivo è il segno meno per i pazienti ricoverati nei reparti orinari degli ospedali della regione. Como si avvicina a quota mille tamponi positivi.

Il numero di tamponi in una sola giornata si avvicina a quota 210mila tra test antigenici e molecolari. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati processati 208.288 tamponi che hanno portato ad accertare 16.044 nuovi casi positivi. Il tasso di positività cresce ulteriormente e raggiunge il 7,7%.

I ricoverati

La situazione degli ospedali lombardi resta delicata. Nei reparti ordinari, almeno nell’ultimo bollettino si registra un calo, con un totale di 1.400 degenti ricoverati per il virus, 8 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive invece i degenti risalgono di 6 unità e sono attualmente 168. All’ospedale Sant’Anna sono 69 i pazienti ricoverati, dei quali 12 in rianimazione. Questa mattina c’erano inoltre 7 malati al pronto soccorso di San Fermo e 2 a Cantù.

Resta elevato il numero più drammatico, quello delle vittime, 28 nelle ultime 24 ore.

I dati delle province

La provincia di Milano conta 7.033 nuovi casi, dei quali 3.158 nel capoluogo lombardo. Altre tre province, Varese, Brescia e Monza Brianza superano quota mille nuovi casi. Un dato a cui si avvicina anche il territorio lariano, che nelle ultime 24 ore ha registrato 836 nuovi casi. Non ci sono province con meno di 100 nuovi contagi.