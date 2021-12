Smog e inquinamento a Como: da domani, dopo 4 giorni consecutivi con valori oltre la soglia prevista, entrano in vigore le limitazioni temporanee di primo livello.

Il monitoraggio di Arpa

L’ultimo monitoraggio degli inquinanti nell’aria rilevati e comunicati da Arpa, evidenzia come il valore delle Pm10 è rimasto sempre oltre la soglia d’allarme prevista in 50 microgrammi per metro cubo dal 23 dicembre –quando era a 55 microgrammi- fino ai 74 del giorno di Natale per attestarsi a 53 nella giornata di ieri. Da domani dunque scatteranno le limitazioni in vigore almeno fino a giovedì 30, giorno in cui dovrebbero venire effettuate nuove analisi dagli esperti.

Le misure di contenimento

Limitazione all’utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel fino ad Euro 3 dalle 8.30 alle 12.30.

Il divieto di utilizzo di generatori di calore a legna come stufe e camini (in presenza di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale.

Il divieto assoluto di combustioni all’aperto, come ad esempio per falò, barbecue e fuochi d’artificio.

Il limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.

La polizia locale di Como sarà impegnata nel controllo del rispetto delle limitazioni anti smog.