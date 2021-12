Cantù al lavoro in vista della partita di Treviglio, fissata per domenica 2 gennaio nella cittadina in provincia di Bergamo. La gara chiuderà il girone d’andata della S.Bernardo-Cinelandia Park. Il confronto si giocherà alle ore 18 al PalaFacchetti.

Treviglio è una delle poche squadre che in questa stagione hanno battuto i canturini in un incontro ufficiale. Lo scorso 12 settembre in Supercoppa al PalaDesio la vittoria degli ospiti per 63-81.

Brianzoli in vetta con Udine



In questo momento i brianzoli condividono la vetta della classifica con Udine. Le due compagini hanno conquistato 10 vittorie in 12 incontri disputati. Nell’ultima uscita Cantù ha vinto contro l’Urania Milano per 77-67. Gara che non è stata immune da polemiche. Al termine, infatti, il tecnico locale Marco Sodini ha parlato di un clima a lui certo non gradito (QUI le sue dichiarazioni).

Come detto, dopo il riposo nei giorni 24, 25 e 26, Cantù al lavoro verso Treviglio. Tutti i giocatori sono disponibili, compreso Giovanni Severini, rientrato in campo nel match con l’Urania dopo cinque turni di stop per un infortunio. Per lui quattro minuti sul parquet dopo i problemi ad una caviglia che l’hanno costretto allo stop forzato.

Oggi per la squadra è prevista doppia seduta, al mattino e al pomeriggio.

INFO sulla partita sul sito di Treviglio (QUI il link).