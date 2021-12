La Lega interviene sull’imposizione fiscale prevista per i frontalieri: “La questione sulla tassazione delle pensioni dei lavoratori frontalieri italiani va chiarita una volta per tutte”, dichiarano i deputati della Lega in Commissione Affari esteri Silvana Snider ed Eugenio Zoffili -presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen-.

“Ribadito in Commissione Affari esteri della Camera”

“Lo abbiamo chiesto e ribadito in Commissione Affari esteri della Camera durante la formulazione del parere al disegno di legge di bilancio”, continuano i deputati. “La disparità di trattamento fiscale tra chi percepisce la pensione sia sotto forma di capitale che di rendita su un conto italiano o svizzero sta generando caos e ricadute pesanti sui territori”.

Occorre una unica interpretazione

“Occorre una interpretazione definitiva sulla famigerata risoluzione con cui l’Agenzia delle Entrate ha ribaltato un orientamento ormai consolidato: esigenza peraltro riconosciuta dal governo stesso – approvando un nostro ordine del giorno al decreto fiscale – che non comporta costi per lo Stato“, concludono Snider e Zoffili.