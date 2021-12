Oltre mille casi positivi al Covid in un giorno. In Canton Ticino l’ultimo aggiornamento sul contagio comunicato dall’Ufficio del medico cantonale registra 1.004 nuovi contagi in 24 ore. Sul fronte ospedaliero 110 pazienti si trovano in reparto, 14 in terapia intensiva. Le autorità sanitarie nell’ultimo bollettino non hanno segnalato decessi causati dal virus, con il numero delle vittime da inizio pandemia fermo a 1.042.