Lite tra due uomini stranieri armati di coltello lunedì sera in piazza San Rocco a Como, nel Largo intitolato a Don Roberto Malgesini, necessario l’intervento degli agenti della questura. I due di nazionalità somala di 20 e 21 anni sono stati denunciati per lesioni. La lite, non è chiaro cosa abbia innescato la lite poi sfociata nell’aggressione. Evidenti le ferite ma gli agenti non hanno trovato il coltello. All’arrivo dei poliziotti altre persone che erano presenti sono scappate.