In Canton Ticino preoccupa la variante Omicron, ritenuta dalle autorità molto più contagiosa di quella precedente e dominante nel cantone di lingua italiana dove sta provocando un aumento repentino dei nuovi casi. La situazione nelle strutture ospedaliere -fanno sapere i rappresentanti elvetici- per il momento rimane stabile, ma “è ancora prematuro stilare un bilancio”.

A rischio anche le attività economiche

Il Consiglio di Stato considera la situazione preoccupante, anche per l’alto numero di isolamenti e di riflesso quarantene provocate dai nuovi contagi. Una situazione che potrebbe portare a problemi di continuità nelle attività economiche essenziali e nei servizi. Il Governo sta monitorando la situazione e la prossima settimana è prevista una nuova riunione per valutare l’evoluzione di questa nuova ondata pandemica.

Limitare i contatti sociali

Al momento il Consiglio di Stato tiene a ribadire alla popolazione l’importanza di ridurre al minimo il numero e la frequenza dei contatti sociali, in particolare in vista delle imminenti feste di Capodanno. In caso di incontri privati è importante rispettare le disposizioni in vigore e le misure di protezione personale.

Comuni invitati a sensibilizzare la popolazione

Il Consiglio di Stato ha scritto anche ai Comuni, invitandoli a sensibilizzare a loro volta la popolazione sulle misure di protezione e ad evitare attività che possono creare assembramenti negli spazi pubblici, tenendo comunque conto che molte di queste attività sono già state annullate da alcuni Comuni. Nell’intento di limitare i contagi a seguito dei contatti per gli eventi di fine anno, il Cantone sta lavorando per potenziare l’offerta di test nelle persone asintomatiche.